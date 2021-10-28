Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin gölleri kuruyor: 'Göller çöl oldu' /28 Ekim 2021 11:00

Türkiye'nin gölleri kuruyor: 'Göller çöl oldu'

31 doğal afet arasında en tehlikelisi olan kuraklık, yavaş yavaş gölleri çöl haline getiriyor.

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Hayatın tüm alanlarını etkileyen, yavaş yavaş gelen bu tehlike karşısında köylüler kendilerini çaresiz hissediyor.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya kuraklıktan oldukça etkilenen bir bölgede yer alıyor.

Araştırmalara göre ülkenin neredeyse yarısı olağanüstü kurak.

Bu kırılgan yapı, göllerin kuruması ile birlikte gün geçtikçe nüfusun daha büyük bir bölümünü etkilemeye başladı.


İklim krizi başta olmak üzere yanlış bölgelere kurulan barajlar, aşırı sulama, yanlış tarım politikaları ve büyükbaş hayvancılık göllerin kurumasını hızlandıran nedenler arasında bulunuyor.

BBC Türkçe ekibi Karataş Gölü, Burdur Gölü, Akgöl, Işıklı Göl, Eber Gölü, Akşehir Gölü ve Meke Krater Gölü'nün son hallerini görüntüledi. Kuraklığın sonuçlarından etkilenenlerle konuştu.

Göllerin çevrelerinde yaşayanlar kritik eşiğin geçilmiş olduğunun farkında. Yerel ve göçebe kuşların, ıstakoz ve çeşitli balıkların da yaşam alanı olan göllerden geriye kurumuş toprak kalmış durumda. Uzmanlar ve halk acilen kalıcı çözüm çağrısı yapıyor.

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