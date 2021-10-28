Gergerlioğlu’ndan Şentop’a ağır suçlama

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u sert sözlerle eleştirdi. Şentop’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatını yerine getirerek vekilliğini düşürdüğünü söyleyen Gergerlioğlu, “Sen nasıl başkansın?” diye sordu.



Gergerlioğlu, “4 günlük adalet nöbetimde Devlet Bahçeli emretti siz yaptınız bunu, bir sabah namazı vakti kalktığımda sabah namazını bana kıldırmadan ceketimi, gömleğimi giymeden, pijama ile ayakkabımı giymeden terlikle ve polislerin 158 tane polisi oraya çağırarak. Sayın Başkan lütfen dinleyin beni. 158 tane polis çağırarak beni attırdınız ve nasıl? Sahte bir tutanak ile attırdınız. Sahte bir tutanakla attırdınız dinleyin” dedi.



Gergerlioğlu’nun konuşması şöyle:



“HALKIN İRADESİNİ AYAKLAR ALTINA ALDINIZ”



“Meclis Başkanı olmak kolay iş değildir. Meclis Başkanı milletvekilinin dokunulmazlığını, halkın iradesini korur ama siz öyle yapmadınız. Karşınızdayım. Sizin yanlış kararınızla vekilliği düşürülen, cezaevine atılan ben döndüm ve yine karşınızdayım. Eğer siz bunun muhasebesini yapmışsanız bir şeyler söylersiniz. Özür dileyecekseniz, dilersiniz. Milletvekilinin dokunulmazlığını korumadınız, halkın iradesini ayaklar altına aldınız. Siz Anayasa’yı değil AKP-MHP iktidarının sözünü dinlediniz, oysa size Anayasa hukukçuları çok uyarı yapmıştı. ‘Yanlış yapıyorsun’ demişti. Adem Sözüer, İzzet Özgenç, Osman Can hocalar ‘Yanlış yapıyorsun’ demişti. Hatta eski Meclis Başkanlarımız Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk size yazılı başvuru yapmıştı ve ‘Yanlış yapıyorsun Sayın Başkan bu karar büyük bir cinayettir, hukuksuzluktur’ demişti, çok iyi biliyorsunuz ama bütün bunlara rağmen beni Meclis’ten attırmayı tercih ettiniz.”



‘DEVLET BAHÇELİ’NİN EMRİNİ DİNLEDİNİZ’



“Bu çok büyük bir yanlıştı, ben bu yüzden daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin teyit edeceği gibi Meclis’te direndim, çok doğru iş yaptım. Bütün millet bunu gördü, herkes yanımdaydı ve sonra ne oldu? Devlet Bahçeli’nin emrini dinlediniz, siz Meclis Başkanıydınız. Meclis Başkanı insiyatifini başta da sonra da kullanamadınız. 4 günlük adalet nöbetimde Devlet Bahçeli emretti siz yaptınız bunu, bir sabah namazı vakti kalktığımda sabah namazını bana kıldırmadan ceketimi, gömleğimi giymeden, pijama ile ayakkabımı giymeden terlikle ve polislerin 158 tane polisi oraya çağırarak.”



‘UTANIN’



“Sayın Başkan lütfen dinleyin beni. 158 tane polis çağırarak beni attırdınız. Sahte bir tutanak ile attırdınız. Sahte bir tutanakla attırdınız dinleyin. Söz bende, söz milletin vekilinde, söz milletin vekilinde dinleyeceksiniz, yerinize oturun dinleyin lütfen. Bakın siz milletin vekilini içeri attıran bir insansınız ve sahte bir tutanakla. 10 tane polisin sahte bir tutanağı ile attırdınız, bakın 10 tane polis güya illegal bir slogan attığımı söyleyerek bir tutanağa imza attılar daha sonra sabah namazı vaktinden sonra ben karakola gittim 1 saat içinde o sahte tutanağınızın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkar. Ayıptır, utanın ayağa kalkıp bana itiraz ediyorsunuz, yazıktır. Bu Meclis böyle bir skandal görmedi, Meclis Başkanı olarak 10 tane polise burada var onlarla da ilgili hukuki süreç devam ediyor. 10 tane polise sahte tutanak tutturdunuz, bu Meclis tarihi böyle bir şey görmedi.”



‘NEDEN KAÇIYORSUN?’



“Bakın siz protokolde güya 2. sıradasınız, protokolde 2. sıradasınız. Lütfen Başkan beni zindana attınız, beni 96 gün konuşturmadınız, zindana attınız, bırakın 2 dakika konuşayım. El insaf diyorum size. Benim lütfen sesimi kısmayın, zaten sözümü çok kıstınız. Bakın koca Meclis Başkanı benim dediklerime tahammül edemiyor bu büyük bir skandaldır. Siz protokolde 2. sıradasınız, siz MHP’li Devlet Bahçeli’nin sözünü dinleyecek adam değilsiniz, protokolde 2. Sırada olan birisi nasıl böyle bir skandala imza atar ayıptır yazıktır. Daha sonra utanmadan bana FETÖ taktiği diye utanmazca bir laf ettiniz, yazıktır günahtır. Aradan sonra da devam ederim, sözlerime tahammül edemiyorsunuz, ayıptır, yazıktır, utanın. İki dakika beni dinlemedin ama 96 gün beni zindana atmayı iyi bildin Sayın Şentop. Neden kaçıyorsun? Neden sözleri dinlemiyorsun? Güya Meclis Başkanı’sın değil mi? Boş yere benim vekilliğimi düşürüp zindana attın, AYM oy birliği ile bu kararı verdi ayıptır utanın, ayıptır. Bir de benim sözümü kesiyorsun. Nasıl kesiyorsun sözümü? Sen beni haksız yere vekilliğimi düşüren Anayasa Mahkemesi’nin kararını çiğneyen bir insansın, sen nasıl başkansın? Sen nasıl başkansın? Anayasa Mahkemesi oy birliği ile karar aldı, oy birliği ile. Ayıptır, utanın, yüzünüz kızarsın. Beni konuşturmuyor Başkan. Ne demek bağırma? Bütün bu oyunla beni zindana attınız görmediniz mi? Herkes bunu gördü, tabi ki hesabını soracağım, millet adına hesabını soracağım, aradan sonra da konuşacağım. Hiç kimse beni burada konuşturmamazlık yapamaz, sonuna kadar konuşacağım. Devlet Bahçeli’nin emri ile. 4 gün boyunca ben Anayasal hakkımı kullandım, bu milletin bağrına sığındım ben.”



‘ZİNDANDAN DÖNÜP GELEN VEKİLİM’



“Devlet Bahçeli emretti, talimatı uyguladı yazıklar olsun. Böyle Meclis Başkanı mı olur? Demokrasi, milli iradeyi koruyacaktınız hani? Yazıklar olsun. Haklı olduğumu herkes biliyor, tüm kamuoyu biliyor. Bana hakaret edip ayağa kalkıyor. Sayın başkan sözümü kesmiştiniz niye tekrar söz vermiyorsunuz? Niye sözümü kestiniz? Niye tekrar söz vermiyorsunuz? Söz vermiştiniz! Usulsüzlükle vekilliğimi düşürdünüz, zindana attınız şimdi de usulsüzce sözümü kestiniz! 2 dakikamı yediniz. Haklı olduğumu hepiniz biliyorsunuz, haklı olduğumu tüm kamuoyu biliyor. Zindanlardan gelen dönüp vekilim, konuşma oradan.”