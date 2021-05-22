Türkiye'nin PCR testini Fransa kabul etmedi

Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet’in İstanbul-Basel seferi ile 11.20’de İsviçre'nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.
Gümrükte 100’ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması nedeniyle Basel itfaiyesi personeli test yaparken, zaman zaman yolcularla gergin anlar yaşandı.
Test krizi nedeniyle aralarında Türk yurttaşlarının da bulunduğu yolcular saatlerce Basel Euroairport Havaalanı'nda bekletildi.