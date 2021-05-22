"Belki de ilk defa gazetecilik yaptım, pişman değilim"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sorduğu sorularla gündeme oturan ve iş akdi feshedilen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Instagram hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.







"Kısır döngülerden yorulan, ülkede gelecek göremeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım" diyen Turan, "Soruları sorduğum için asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.





Paylaşımında "Az evvel kardeşini aradı. Dedi ki seni bu işi yapmak için birileri mi telkin etti? Kardeşim bile böyle düşünüyorsa herkes hakkımda kim bilir neler düşünüyor" diyen Musab Turan, hiçbir yapılanmayla ilgisinin olmadığını belirtip "Bir gazeteci olarak gündemde olan bunca iddia varken herkesin devletten bir açıklama beklediğini gördüm" dedi.





Turan "Devleti o basın açıklamasında iki Bakan düzeyinde karşımda görünce de tüm vatandaşların merak ettiği soruları sordum. Bu açıklamaların ajanslara kalsa yayımlanmayacağını düşündüğümden Instagram'da canlı yayın yaptım ve merak içindeki herkesin cevapları duymasın' sağladım. Sucu bucu değilim ben. Kısır döngülerden yorulan, ülkede gelecek göremeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.