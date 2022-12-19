Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir; Gözler BM'de

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinde, Firas Kerem imzasıyla yayınlanan yazıda, Birleşmiş Milletler yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'yi hedef alan yeni bir göç dalgasının başlayabileceği öne sürüldü.







Haberde bu durum şu sözlerle ifade edildi:





"Suriyeli aktivistler ve yerel insani yardım kuruluşları, Suriye’de yerinden edilen kişilerin zor hayat şartları, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar yaşadığı bir ortamda, İdlib’in kuzeyinde ve Türkiye-Suriye sınırı yakınında yer alan 1430’dan fazla çadırda yaşayan yarım milyonun üzerinde yerinden edilmiş Suriyeliye yapılan Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının durdurulması ihtimaline ve olası sonuçlarına karşı uyardı. BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresi 10 Ocak 2023’te sona erecek"





Haberde, söz konusu yardımların ulaşmaması halinde "Türkiye'ye yönelik yeni bir göç akınının başlayacağı" ifade edildi.





NE OLMUŞTU

Geçen yıl Temmuz ayında sona eren BM yardım programı, bir yıl daha uzatılmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürülmüş, ancak daimi üyelerden Rusya tarafından veto edilmişti. Suriye hükümetinin, BMGK onayı olmadığı takdirde yapılan yardımları kabul etmediği bildirildi.





BMGK geçici üyeleri İrlanda ve Norveç tarafından hazırlanan teklif Rusya tarafından veto edilince, 15 üye ülke diplomatları yeni bir uzlaşı için görüşmelere başladı.