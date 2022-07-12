Türköne yıllar sonra ilk kez konuştu: 'Dindar insan hırsızdır algısı var!'

Silivri Cezaevinde 4 yıl 2 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen yazar Mümtazer Türköne, tahliyeden sonra ilk kez KHK TV’den Ahmet Yiğitsözlü’ye röportaj verdi.







Eli kolu kelepçeliyken çok ağır sözler duyduğunu söyleyen Türköne, “Sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımın tavırları kırgınlık yarattı. Şu anda toplumda dindar görünen insan üçkağıtçıdır, sahtekardır, hırsızdır algısı var. Dindar insan, ahlaklı insandır eşitliğinin kurulabilmesi için uzun zaman geçmesi gerekecek.” dedi.





İstanbul’a yakın bir orman köyünde münzevi bir hayat yaşayan Türköne röportajının tamamı birkaç ay sonra KHK TV’de yayınlanacak. Ahmet Yiğitsözlü 3 Temmuz 2020’de yaptığı röportajdan kısa bir bölümünü bugün Twitter hesabından paylaştı.





Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mümtazer Türköne 24 Eylül 2020’de tahliye edilmişti. Mümtazer Türköne, hapisten çıktıktan sonra ilk yazısı “Aydın Engin’e borcu olanlar” başlığıyla 29 Mart 2022’de Ahval’de yayınlanmıştı.