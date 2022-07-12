Cem Uzan iddialı: Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, Zanka TV'de Ferit Atay'ın programına konuk oldu.







"HER DEDİĞİM OLUYOR"



Ekonomiyle ilgili olarak iktidarın politikalarını eleştiren Cem Uzan, şu değerlendirmelerde bulundu:





"-Dolar ve euro artacak, döviz daha pahalı olacak. Enflasyon yükselecek. Maalesef işsizlik daha da artacak. Bunları ben felaket tellalı olarak söylemiyorum, ekonominin gerçeklerini bilen biri olarak söylüyorum.





-Şu anda Türkiye ekonomisinin iflas ettiğini 18 ay evvel söyledim. 18 aydır her dediğim şey oluyor. Ben dedim diye olmuyor, ben olacakları öngördüğüm için.





-Şirketlere kredi kullanmada belli kısıtlamalar getirdiler. Sermaye kontrolleri başlıyor. Bu sermaye kontrolü devam edecek.





-KKM’lerin sürdürebilirliği yoktur. Benzerini 73-74’te o zamanki Türkiye Cumhuriyeti DÇM olarak yaşadı. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı olarak yaşadı. 74’ten 80’e kadar 6 senelik dönem kapkaranlık ve ondan sonraki 10 senelik dönem o borcun ödenmesiyle geçti.





-Saçma sapan uyduruk formüller, bunların hiçbiri işe yaramaz. Bütçe disiplini getireceksiniz, bütçenizi kontrol altına alacaksınız. Tasarruf edeceksiniz. İsrafı önleyeceksiniz. Şeffaflığı getireceksiniz.





ERDOĞAN'A SESLENDİ: 'KENDİNİZİ DİKTATÖR SIFATINA ALIRSINIZ'

Uzan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasıyla ilgili tartışmalara dair de şöyle dedi:





-20 sene bir ülkeyi yönetmek her kula nasip olmaz, Allah’ın şanslı kuluymuşsunuz. Ama artık kendi yazdırdığı anayasayı çiğneyen insan durumuna kendinizi sokmayınız.





- Anayasayı çiğneyen her hareket, dünyanın her tarafında gayrimeşrudur. Şimdi siz 'Anayasa’nın 101. Maddesini ben çiğniyorum, YSK da baskı altında belediye seçimlerinde olduğu gibi ‘evet’ diyecek benim adaylığıma' derseniz, gayrimeşruluğu getirirsiniz Türkiye’ye.





-Gayri meşrutiyeti getirmezsiniz sadece; siz halkın oylarıyla seçilmiş, bir ülkeyi 20 sene yöneten cumhurbaşkanı olmak sıfatından çıkıp, bir diktatör sıfatına alırsınız kendinizi. Bunu kendinize layık görmeyin. Kendinizi bu duruma düşürmeyin.





"İTTİFAKI KONUŞMAK İÇİN ERKEN AMA BEN ADAY OLACAĞIM"

Uzan, Genç Parti'nin seçimlere girip girmeyeceği ve ittifak tutumunun nasıl olacağına dair de şunları söyledi:





-Bunun için son derece erken, Şubat – Mart aylarında ittifakların konuşulma zamanın geleceğini düşünüyorum.





-Seçime girmeye hak kazanan her partiyle biz her zaman diyalog içinde oluruz. Herkesle konuşuruz. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaati ve geleceğidir.





-Şununla yaparız, şununla yapmayız gibi kısıtlayıcı bir kriter koymanın doğru olduğunu düşünmüyorum.





-Ama şunu söyleyeyim ben cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım. Dediklerimi harfiyen yerine getireceğim.





-Bu iktidarın gitme mecburiyeti var. 11 ay sonra bitti bu iş. Ben her gün gün sayıyorum. Partili arkadaşlarım gün sayıyor. Anayasa geçerliyse, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin gitmesine 348 gün kaldı.





'400 BAKANLIĞI' VAADİ

Uzan, partisinin iktidarında yapacağı icraatları sayarken '400 Bakanlığı' kuracaklarını söyledi. Uzan, bu vaadini şöyle anlattı:





-Merkez Bankası 1 kalemde 128 milyar dolar soyuldu. Ondan sonraki süreçte bir 30-40 milyar dolar daha soyuldu. Devlet İstanbul Havalimanı’nda en azından bir 20 milyar dolar soyuldu. Köprüler, alt geçitler, üst geçitler, barajlar, toplasan 20 senede elde edilen hırsızlığın boyutu 400 milyar dolar var. Bu bugün devletin kasasında olsa, şu yaşanılan ekonomik krizin hiç birinin kırıntısı bile yaşanmaz.





-Bir şeyi ilk defa size açıklayayım. 2023 Haziranı’ndan sonra, oluşacak yeni hükümette benim cumhurbaşkanlığımda yapılan ilk işlerden birini söylüyorum; bir bakanlık kurulacak. Bu bakanlığın adı da biraz güleceğiz, biraz eğleneceğiz ama çok ağır hesap soracak bir bakanlık olacak; 400 Bakanlığı olacak.





-Bu bakanlığın görevi 2,5-3 sene içerisinde bitecek ve kapanacak. Bu bakanlığın tek görevi o 400 milyar doları Türkiye’ye geri getirmek olacak. Bunun için ekip hazır, uluslararası kriminal muhasebeciler hazır. Para aklayanlar, parayı hortumlayanlar hazır olsunlar.





-Ben, vatandaşıma buradan söz veriyorum; 400 milyar dolar Türkiye’ye 24 ay içerisinde getirilecek. Çalınan parası bu Türkiye’nin. Bu milletten çalınan parayı geri getireceğim."