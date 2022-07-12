Samanyolu Haber /Gündem / Sınırı geçen 10’u çocuk 33 kişi Yunanistan’dan ‘sığınma’ talep ediyor /12 Temmuz 2022 17:16

Sınırı geçen 10’u çocuk 33 kişi Yunanistan’dan ‘sığınma’ talep ediyor

AKP Hükumetinin zulmünden kaçan 10’u çocuk ve 1’i hamile 12 kadın toplam 33 kişinin ‘politik sığınma’ talebiyle Yunanistan’a geçtiği öğrenildi. Evros bölgesinde olan sığınmacılar, Yunanistan hükümetinden ‘acil yardım’ talebinde bulundu.

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AKP Hükumetinin zulmünden kaçan 10’u çocuk ve 1’i hamile 12 kadın toplam 33 kişinin ‘politik sığınma’ talebiyle Yunanistan’a geçtiği öğrenildi. Evros bölgesinde olan sığınmacılar, Yunanistan hükümetinden ‘acil yardım’ talebinde bulundu.

Sığınmacılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları kısa bir videolu paylaşımda “Yardımınızı istiyoruz. Siyasi sığınma talep ediyoruz. Lütfen bize yardım edin.” ifadeleri kullanılıyor.

Gazeteci Necdet Çelik, zor durumdaki sığınmacılar için sosyal medya hesabından dünyaya çağrıda bulundu.


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