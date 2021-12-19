Samanyolu Haber /Gündem / Turyol, ‘fiyatlar normalleşene kadar' bazı seferlerini durdurdu /19 Aralık 2021 11:17

Turyol, ‘fiyatlar normalleşene kadar' bazı seferlerini durdurdu

Döviz kurundaki oynaklık ve TL’deki değer kaybına bağlı yaşanan enflasyon ulaşımı da vurdu. Deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, artan maliyetler nedeniyle ‘fiyatlar normalleşene kadar’ bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı ya da TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir.

Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz.”

 



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