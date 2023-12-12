Tutuklanmış ve AKP'den ihraç edilmişti; Başkanlık da gitti

Dün oynanan Ankaragücü-Çaykur Rize maçı sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler hakem Halil Umut Meler'e saldırmış, saldırı sonrası gözaltına alınan Koca bugün tutuklanmıştı.







Saldırı kamuoyunun gündemine otururken; eski AKP'li vekil Faruk Koca hem partisinden hem kamuoyundan büyük tepki çekmişti.





İSTİFA ETTİ



Tutuklanan Koca, MKE Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etti.





Koca başkanlıktan istifa ettiğini şu sözlerle belirtti:







"MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder."