Tutuklu Belediye Başkanı cezaevinde kalp krizi geçirdi

Iğdır Belediye Eş Başkanı Yaşar Akkuş’un tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yerin kayyım atanan Iğdır Belediye Eş Başkanı Yaşar Akkuş, tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalp krizi geçirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, anjiyo yapılan Akkuş’un en kısa zamanda açık kalp ameliyatı olacağı kaydedildi.





15 Mayıs 2020’de İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş 3 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.