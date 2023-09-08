Fransa'da Danıştay, hükümetin okullarda abaya yasağına yapılan itirazı reddetti

Danıştay'ın gerekçeli kararında, “bu kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasının, temel özgürlüğe yönelik ciddi ve açıkça hukuka aykırı bir saldırı teşkil etmediği” yorumu yapıldı.





Danıştay, hükümetin abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesini yasaklamasına ilişkin yapılan itirazı reddetti.





EURONEWS'in haberine göre Bu kararla, okullarda abaya yasağı kesinleşmiş oldu.





Gerekçeli kararda, “bu kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasının, temel özgürlüğe yönelik ciddi ve açıkça hukuka aykırı bir saldırı teşkil etmediği” yorumu yapıldı.





Kararda ayrıca, dini simge içerdiği yorumu yapılan bu giysilerin "okullarda giderek daha fazla giyildiğinin rapor edildiği" ve öğrencilerle yapılan temaslarda da bunun teyit edildiği kaydedildi.





Fransa’da 2004 yılında çıkan bir yasada devlet okullarında derslere dini simge ve objelerle girilmesi yasaklanmıştı. Bu kararın ardından okullarda baş örtüsü yasağı gelmişti.



