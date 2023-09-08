Fransa'da Danıştay, hükümetin okullarda abaya yasağına yapılan itirazı reddetti

Danıştay'ın gerekçeli kararında, “bu kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasının, temel özgürlüğe yönelik ciddi ve açıkça hukuka aykırı bir saldırı teşkil etmediği” yorumu yapıldı.
Danıştay, hükümetin abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesini yasaklamasına ilişkin yapılan itirazı reddetti.
EURONEWS'in haberine göre Bu kararla, okullarda abaya yasağı kesinleşmiş oldu.
Gerekçeli kararda, “bu kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasının, temel özgürlüğe yönelik ciddi ve açıkça hukuka aykırı bir saldırı teşkil etmediği” yorumu yapıldı.
Kararda ayrıca, dini simge içerdiği yorumu yapılan bu giysilerin "okullarda giderek daha fazla giyildiğinin rapor edildiği" ve öğrencilerle yapılan temaslarda da bunun teyit edildiği kaydedildi.
Fransa’da 2004 yılında çıkan bir yasada devlet okullarında derslere dini simge ve objelerle girilmesi yasaklanmıştı. Bu kararın ardından okullarda baş örtüsü yasağı gelmişti.
Bundan sonra ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen talimatnameye göre, abaya giymekte itiraz eden öğrencilerin aileleriyle önce “diyalog süreci” başlatılacak, bunun sonucunda bu giysiyi giymek isteyenler ısrar ederse okuldan atılacak.
Danıştay’ın ilgili dairesi, hükümetin abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesini yasaklamasına ilişkin yapılan itirazla ilgili önceki gün bir duruşma düzenlemişti.
Müslümanların haklarını savunan ADM Derneğinin yaptığı başvuruyu değerlendirmek üzere düzenlenen duruşma yaklaşık iki saat sürmüştü.
Yasak kararını temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a götüren dernek, duruşmada birkaç ay önceye kadar abayanın "dinle ilgisi olmayan kıyafet" olarak kabul gördüğünü ve bu konuda derin bir tartışma olduğu yolunda savunma yaptı.
Bu yasak nedeniyle abaya giydiği için okula giremeyen öğrencilerin özel hayatının ve kişisel özgürlüğünün ihlal edildiğini savunan derneğin avukatı, bu öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı "damgalandığı" görüşünü dile getirdi.
ADM Derneği avukatı Vincent Brengarth, Eğitim Bakanlığının "abayanın" ne tarz bir giysi olduğunu tam anlamıyla tarif eden bir belgesi olmadığını kabul ettiğini söyledi.
Brengarth, "Bir şeyin dini nitelikte olup olmadığını belirlemek Eğitim Bakanlığının görevi değil." ifadesini kullandı.
Abaya kıyafetinin dinle ilgisi olmadığını belirten Brengarth, Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM) de bu görüşte olduğunu bildirdi.
Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı
Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması ülkede yoğun tartışmalara neden olmuştu.
Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.
Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.
Fransa’da geçmişte yaşanan başörtüsü tartışmaları
Fransa’da daha önce 2004 yılında okullarda derslere dini obje ve simgelerle girilmesi yasaklanmıştı. Bu yasayla birlikte devlet okullarında derslere başörtüsüyle girilmesi engellenmişti.
2010 yılında ise kamuya ait yerlere peçeyle girilmesine yasak getirilmişti.
Ülkede çoğu Kuzey Afrika kökenli 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor.