Tutuklu Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Alman medyasında: ‘Bir annenin feryadı’

Almanya’da iki yüzbin tirajlı günlük bir gazete olan Stuttgarter Zeitung, “Türkiye’de siyasi tutuklama: Bir annenin feryadı” başlığıyla müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu Öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’nın insan hakları mücadelesini haberleştirdi.







Susanne Güsten imzalı haberde, maruz kaldığı tehditlere ve tutuklamalara rağmen Melek Çetinkaya’nın, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında henüz askeri öğrenci olan oğlunun tutuklanmasına yol açan gelişmelerdeki cevapsız soruların peşini bırakmadığı kaydedildi.





Haberde “Melek Çetinkaya başka bir şey yapamayınca sokağa çıkıyor ve çığlık atıyor. Ankara bulvarında yoldan geçenlere ‘Bir gün sizin de adalete ihtiyacınız olacak. Masum gençlerin yıllardır hapiste tutulduğu gerçeğine sessiz kalan sizlerin bile’ diye haykırıyor” ifadelerine yer verildi.





Haberde, devamla, Melek Çetinkaya’nın protestosuna şahit olan insanların sessizce gözlerini kaçırarak yanından geçtiğini, birisinin durup kendisiyle konuşmak istemesi halinde hemen polisin müdahale ettiği belirtildi.





Haberde bir kez tutuklanıp hapishaneye gönderilen anne Çetinkaya’nın son iki yılda kaç kez gözaltına alındığını ise artık kendisinin de sayamadığı kaydedilerek “Çetinkaya artık kaç kez gözaltına alındığını saymıyor: Tahminlerine göre son iki yılda 40’tan fazla kez” denildi.

