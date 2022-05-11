Tutuklu yakınlarına yardımdan 24 kişiye gözaltı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Konya merkezli iki ilde KHK’lı emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçı 24 kişi gözaltına alındı.







ŞAFAK VAKTİ EVLERE BASKIN

Yeniden yapılanma iddiasıyla 24 KHK’lı emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya ve Ankara’da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.





KİŞİLERİN MADDİ BİRİKİMLERİNE EL KONULDU

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonunun yanı sıra dini kitaplara da “örgütsel doküman” denilerek el konuldu. Gözaltına alınanlara Hizmet Hareketi iddiasıyla tutuklananların yakınlarına para yardımı yaptığı suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.