Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu yakınlarına yardımdan 24 kişiye gözaltı /11 Mayıs 2022 14:50

Tutuklu yakınlarına yardımdan 24 kişiye gözaltı

Aralarında KHK ile meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçıların da olduğu 24 kişi Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla gözaltına alındı. Konya merkezli operasyonda gözaltına alınanlar, cezaevindeki tutuklu yakınlarına yardım yapmakla suçlanıyor.

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Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Konya merkezli iki ilde KHK’lı emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçı 24 kişi gözaltına alındı.

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Yeniden yapılanma iddiasıyla 24 KHK’lı emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya ve Ankara’da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

KİŞİLERİN MADDİ BİRİKİMLERİNE EL KONULDU
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonunun yanı sıra dini kitaplara da “örgütsel doküman” denilerek el konuldu. Gözaltına alınanlara Hizmet Hareketi iddiasıyla tutuklananların yakınlarına para yardımı yaptığı suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.
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