Samanyolu Haber /Gündem / Twitter hack'lenen hesap sayısını açıkladı /17 Temmuz 2020 09:58

Twitter hack'lenen hesap sayısını açıkladı

Twitter'e dün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, dünkü saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hack'lendiği bildirildi.

Twitter hack'lenen hesap sayısını açıkladı

Twitter'a dün yapılan sanal saldırıda aralarında Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lenmiş ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı. Ancak kaç kişinin hesabının hack'lendiği açıklanmamıştı.

Son dönemde yaşanan en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen olay sonrası mikro blog platformu Twitter'dan bu sabah bir açıklama geldi. Açıklamada saldırıda hack'lenen toplam hesap sayısının 130 olduğu bildirildi.
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