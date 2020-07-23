Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'dan saldırıya dair yeni açıklama: Hackerlar 36 hesabın özel mesajlarına erişti /23 Temmuz 2020 17:40

Twitter'dan saldırıya dair yeni açıklama: Hackerlar 36 hesabın özel mesajlarına erişti

Twitter geçtiğimiz hafta bazı önemli kişilerin hesaplarına yapılan saldırıya dair yeni açıklama yaptı

SHABER3.COM

Son dönemde yaşanan en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen olayda Twitter, hackerların 36 hesabın kişisel mesajlaşmalarına erişebildiğini açıkladı.

Mikro blog platformu Twitter, geçen hafta meydana gelen saldırının boyutlarına dair yeni bulgularını paylaşmayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, hackerların, Hollanda'dan seçilmiş bir yetkilinin de aralarında bulunduğu 36 hesabın direkt mesajlarını (DM) okuyabildiğini belirtildi. Twitter söz konusu yetkilinin kim olduğuna dair detay paylaşmadı ancak BBC’ye bilgi veren aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders kendi hesabından bahsedildiğini söyledi.

Twitter, bunun dışında hâlâ görevde olan ya da daha önce görev yapmış başka bir siyasetçinin DM'lerine erişim sağlanmadığına inandıklarını duyurdu. Şirket ayrıca bu 36 hesap arasında doğrulanmış hesaplar bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt vermeyeceğini kaydetti.

Ne olmuştu?
Geçen hafta Wilders’ın profil fotoğrafı siyah bir adamı resmeden bir çizimle değiştirilmiş, arka planına da Fas bayrağı konulmuştu.

Twitter'a geçen hafta yapılan saldırıda Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg ve Jeff Bezos’un da aralarında yer aldığı pek çok ismin yanı sıra Apple ile Uber gibi firmaların resmi Twitter hesapları ele geçirilmişti.

Twitter, yaklaşık 130 hesabın hacklendiğini açıklanmıştı, ‘doğrulanmış’ 45 hesaptan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair tweet atılmıştı. Mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması da istenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'dan saldırıya dair yeni açıklama: Hackerlar... Sonraki Haber >>

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:17