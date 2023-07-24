Twitter'ın kuşu gitti , Musk'ın 'X' i geldi

İşte X harfine dönüşen, Twitter'ın o yeni logosu...

Çok sayıda kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Twitter'da yaşanan değişim gündem oldu. Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demişti. Musk başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer vererek, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etmişti.





Son olarak Twitter'da beklenen değişim de yaşandı. Twitter'ın ikonik kuş logosu değişecek "X" oldu. Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.









