Samanyolu Haber /Dünya / Üçüncü dalgadan korkan Almanya tam kapanmayı tartışıyor /20 Mart 2021 13:39

Üçüncü dalgadan korkan Almanya tam kapanmayı tartışıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ellerinde yeteri kadar aşı olmadığı için üçüncü dalgayı önleyebilmenin tek yolunun yeniden tam kapanmaya gidilmesi olabileceğini söyledi. Konuyu tartışmak için Almanya’nın 16 eyaletinin başbakanları Şansölye Angela Merkel başkanlığında Pazartesi günü bir araya gelecekler.

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Almanya Covid-19'da üçüncü dalga için kaygılı. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa ve Almanya’da vakaların hızla yükseldiğini ve ellerinde üçüncü dalgayı önleyecek sayıda aşının bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle Korona’ya karşı sadece aşılamayla mücadele etmelerinin mümkün olmadığını, risk gruplarının tümünün aşılanmasının haftalarca süreceğini belirten Spahn kısıtlamaları yeniden arttırmak dışında başka seçenekleri kalmayabileceğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ TAM KAPANMA YOLDA

Almanya’da Korona salgınının geçen yıl başlamasından bu yana salgından dolayı ölenlerin sayısı 74.405’e ulaştı. Alman sağlık uzmanları, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde dolmasını önleyebilmek için hükümetin bir an evvel tam kapanmaya gitmesi gerektiğini belirtiyorlar. 

Konu Alman hükümetinin de gündeminde. Almanya’nın 16 eyaletinin başbakanları konuyu ele almak üzere Şansölye Angela Merkel başkanlığında Pazartesi günü bir araya gelecekler.
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