Üçüncü dalgadan korkan Almanya tam kapanmayı tartışıyor

Almanya Covid-19'da üçüncü dalga için kaygılı. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa ve Almanya’da vakaların hızla yükseldiğini ve ellerinde üçüncü dalgayı önleyecek sayıda aşının bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle Korona’ya karşı sadece aşılamayla mücadele etmelerinin mümkün olmadığını, risk gruplarının tümünün aşılanmasının haftalarca süreceğini belirten Spahn kısıtlamaları yeniden arttırmak dışında başka seçenekleri kalmayabileceğini söyledi.







ÜÇÜNCÜ TAM KAPANMA YOLDA





Almanya’da Korona salgınının geçen yıl başlamasından bu yana salgından dolayı ölenlerin sayısı 74.405’e ulaştı. Alman sağlık uzmanları, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde dolmasını önleyebilmek için hükümetin bir an evvel tam kapanmaya gitmesi gerektiğini belirtiyorlar.





Konu Alman hükümetinin de gündeminde. Almanya’nın 16 eyaletinin başbakanları konuyu ele almak üzere Şansölye Angela Merkel başkanlığında Pazartesi günü bir araya gelecekler.