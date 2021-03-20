Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu müebbet verilen askeri öğrencinin ailesini ziyaret etti /20 Mart 2021 14:17

Kılıçdaroğlu müebbet verilen askeri öğrencinin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'daki olayların ardından müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın babası Veysel Kılıç’ı evinde ziyaret etti. Kılıç, Adalet Yürüyüşü'nde Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesiyle tanınmıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ı İstanbul Silivri'deki evinde ziyaret etti. Kılıç'ın Hava Harp Okulu öğrencisi olan oğlu Selahattin Kılıç ise müebbet hapis cezası aldı ve halen cezaevinde. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını protesto etmek için başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın babası Veysel Kılıç da katılmıştı.

Silivri’de eve gelişinde kapıda karşılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Veysel Kılıç ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu’nun “Aşı oldun mu?” sorusuna karşılık Kılıç, koronavirüs aşısının birinci dozunu olduğunu söyledi.

”CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNEMLİ DEĞİL, MEMLEKETE HUZUR GELMESİ ÖNEMLİ”

Kılıç’ın yakınlarının “Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz.” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “O ayrı bir şey, ne olur bilmiyoruz. Orası şimdilik karanlık bir alan. Önemli olan bu memlekete huzurun gelmiş olması.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kılıç’ın evinden ayrılırken vatandaşlarla da selamlaştı.
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