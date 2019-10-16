Samanyolu Haber /Spor / UEFA haftanın 11'inde Türkiye'den 2 futbolcu /16 Ekim 2019 22:17

UEFA haftanın 11'inde Türkiye'den 2 futbolcu

Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

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2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ve Juventus'un başarılı isimlerinden Merih Demiral, Fransa karşısında mili forma altında sergiledikleri oyunla haftanın 11'ine seçildi.

EURO 2020 elemelerinde oynanan maçların ardından haftanın takımı şu şekilde oluştu:

"Mert Günok, Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski."
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