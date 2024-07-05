Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza /05 Temmuz 2024 13:42

UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza

Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçta 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'ın cezası belli oldu. UEFA'a, Demiral'ı 2 maçtan men etti.

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UEFA, Avusturya maçında attığı gol sonrası MHP ve ülkücü hareketle özdeşleşen 'bozkurt' işaretini yapan Merih Demiral'ın cezasını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildi. Demiral hakkında, yaptığı işaretle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Bu doğrultuda TFF, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacak.

30 SAYFALIK SAVUNMA YAPILMIŞTI

TFF, Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya bugün iletmişti.

Yerli-yabancı avukatlarca hazırlanan ve UEFA Disiplin Kurulu'na gönderilen 30 sayfalık savunmada, bozkurt işaretinin "1000 yıllık simge" olduğu ifade edilmişti.
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