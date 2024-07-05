Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebine ret

Mahkeme, Kavala'nın casusluk suçlamasından beraatine ve casusluk suçlamasından tahliyesine karar verdi. Ancak Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı için cezaevinde kalacak.





17 kişinin yargılandığı Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sonrası Osman Kavala'nın avukatı tarafından kanun yararına bozma talebiyle yapılan başvuru reddedildi.T24'den Murat Sabuncu'un aktardığı habere göre, kanun yararına bozma talebi reddedilen kararda şu ifadelere yer verildi:"Ayrıca, sanık müdafiin hem yargılamanın yenilenmesi hem de kanun yararına bozma talebini içeren dilekçelerinde suçun maddi unsurunu oluşturan mağdurun, Anayasal düzenleme ile ortadan kaldırıldığı ileri sürülmüş ise de; Sanığın üzerine yüklenen "Hükümete karşı suçlar" başlığı altında yer alan 312. maddesi ile Devletin yürütme gücünün icra organı olan hükumetin bir bütün olarak varlığına ve fonksiyonlarına yönelen saldırılardan korunmanın amaçlandığı, suçun mağdurunun Türkiye Cumhuriyet Hükümeti olduğu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Yürütme yetkisi ve görevi" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikle yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanına verildiği, yapılan değişikliğin suçun mağdurunu değiştirmediği gibi sanık müdafii tarafından yargılamanın yenilenmesi talebine dayanak yapılan iddiaların istinaf ve temyiz aşamalarında da ileri sürüldüğü ve olağan kanun yolu denetiminden geçerek anılan kararın kesinleştiği cihetle, Dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/04/2024 tarihli ve 2024/65 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir."