Fransa'da birçok aday yarıştan çekildi: 'İkinci turda aşırı sağın salt çoğunluğu beklenmiyor'

Ülke için kritik önem taşıyan genel seçimlerin 7 Temmuz’da yapılacak ikinci turunda kalan 501 sandalyenin sahipleri belirlenecek. İlk oylamada en az yüzde 12,5 oy oranına ulaşan adaylar ikinci turda yarışabiliyor.





Fransa'da 7 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin ikinci tura katılmaya hak kazanan 215 aday, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ni engellemek ve oyların bölünmesinin önüne geçmek adına seçimden çekildi.Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunda, aşırı sağcı RN partisinin ittifakı yaklaşık 10 milyon seçmenin oyunu aldı. Bu sayı, geçerli oyların üçte birine denk geliyor.Aşırı sağcı ittifak yüzde 33,15 oyla birinci, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşirken, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla seçimden üçüncü çıktı.Seçimlerin sonucunda sahipleri belirlenecek 577 sandalyeden 76'sının kazananları ilk tur oylamasında belli oldu.İlk turda seçilen milletvekillerinden 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu.Seçilen isimler arasında Ulusal Meclis’te 28 Mayıs’ta Filistin bayrağını açarak 15 günlük men cezası alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Sebastien Delogu ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen de yer aldı.Birinci turda oy oranı yüzde 6,6'ya gerileyen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler partisi ile Macron’un ittifakı, seçimin en büyük kaybedenleri oldu.Bir önceki 2022 genel seçimlerine göre aşırı sağın oyu 14 puan ve sol ittifakın oyu 2 puan artarken Macron ittifakı 6 puan, Cumhuriyetçiler ise 4 puan kaybetti.Fransa'da ikinci tura günler kala "Toluna Harris Interactive" araştırma merkezi tarafından Challenges, M6 ve RTL için 3 Temmuz’da yapılan yeni anket, aşırı sağcı RN ittifakının, 289 sandalye gerektiren salt çoğunluğu sağlayamayabileceğini öngörüyor.Ankete göre ikinci tur sonunda aşırı sağcı RN’nin başını çektiği ittifak 190 ila 220, Yeni Halk Cephesi 159 ila 183, "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı 110 ila 135 sandalye elde ederken Cumhuriyetçiler ise 30 ila 50 sandalyenin sahibi olabilir.Bu oranlar, aynı araştırma şirketinin 28 Haziran tarihli ilk tur öncesi anketinde, RN için 220 ila 260, Yeni Halk Cephesi için 120 ila 150, Macron ittifakı için ise 80 ila 130 sandalye olarak öngörülmüştü.Anket sonuçları ilk turun ardından aşırı sağa karşı üstü kapalı işbirliğine giden solcu Yeni Halk Cephesi ve Macron ittifakının yükselişe geçtiğine işaret ediyor.Öte yandan Ifop-Fiducial şirketinin LCI, Sud radio ve Le Figaro için 4 Temmuz tarihli anketi RN ittifakının 210 ila 240, Yeni Halk Cephesi ittifakının 170 ila 200, Macron cephesinin ise 95 ila 125 sandalye kazanacağını gösteriyor.