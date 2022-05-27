Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Dündar zamanını da açıkladı: “Enflasyona endeksli tahvil çıkarılacak” /27 Mayıs 2022 18:01

Uğur Dündar zamanını da açıkladı: “Enflasyona endeksli tahvil çıkarılacak”

Gazeteci Uğur Dündar, ekonomide ve siyasette sıkışan AKP’ye yakın bir kaynağın ‘şapkadan çıkacak bir tavşan kaldığı’ itirafında bulunduğunu yazdı. Dündar, “Dövizin bir süre daha yükselmesi beklenecek. Pik yaptıktan sonra enflasyona endeksli bir tahvil çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te sabit tutması sonrası doların 16,50 liraya dayanması tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, “Türkiye’nin geleceğini yakından görebilmek mümkün mü?” başlıklı yazısında anketlere göre AKP iktidarının yolun sonuna geldiğini aktardı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Dündar, AKP kaynaklarından gelen bir bilgiyi paylaştı: “Şapkadan çıkacak bir tavşan kalmış” diyen Dündar, Erdoğan Hükumetinin yüksek faizli Süper Bono çıkaracağını dile getirdi.

“DÖVİZİN BİR SÜRE DAHA YÜKSELMESİ BEKLENECEK”
Kaynağının anlattıklarını sıralayan Dündar, şöyle devam etti: “Ne olduğunu sordum, anlattı: ‘Dövizin bir süre daha yükselmesi beklenecek. Pik yaptıktan sonra enflasyona endeksli bir tahvil çıkarılarak, hem tasarrufların buna yönlenmesi, hem de doların tıpkı KKM’ye geçişte olduğu gibi belirli bir seviyeye inmesi sağlanacak. Yaz aylarında turizmden gelen döviz akışı da buna eklenince, görece bir rahatlama olacak. Sebze ve meyve fiyatlarındaki mevsimsel düşmeyi iktidar ‘Bakın enflasyonda söz verdiğimiz düşüş başladı’ diye pazarlayarak, ilk fırsatta baskın erken seçime gidecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez seçilmesinin önündeki Anayasal engel de aşılacak.”

“İÇ BORÇTAN BATAN BİR DEVLET TARİHTE YOK”
Kaynağını ‘Peki ama enflasyona endeksli tahvil Hazine’ye, dolayısıyla vatandaşın sırtına muazzam bir yük daha bindirmez mi?’ diye sorduğunu hatırlatan Dündar, “Güldü. ‘İç borçtan batan bir devleti tarih henüz yazmadı dostum’ dedi.” karşılığını aldığını yazdı.
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