Uğur Dündar'dan 'SBK iddianamesi' açıklaması

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gerginliği sürüyor.





Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını söyledi.





Ekim Alptekin'i tanımadığını ifade eden Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum; Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez. Ekim Alptekin'i tanımam.Hiç konuşmadım. Artı 1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım."





Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Uğur Dündar'ı işaret ederek, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" demiş, Dündar bu sözlere sert tepki göstermişti.