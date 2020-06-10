Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Başkanı'na 'sosyal mesafe' cezası kesildi /10 Haziran 2020 19:11

Ukrayna Başkanı'na 'sosyal mesafe' cezası kesildi

Geçen hafta maskesiz olarak bir kafede görüntülenen Ukrayna Devlet Başkanı Selenski, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski, ülkedeki koronavirüs düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bin 100 Euroluk para cezasına çarptırıldı. 42 yaşındaki Devlet Başkanının geçen hafta Hmelnitski kentindeki bir kafede fiziki mesafe kurallarını gözetmeksizin ekibiyle bir masada otururken görüldüğü kare tepki çekmişti. Fotoğrafta Selenski ve beraberindekilerin maske takmadığı görülüyor.

Geçen hafta Ukrayna'da hala geçerli olan karantina önlemleri çerçevesinde hala cafelerde bir masada en fazla dört kişi oturabiliyor ve kafeler yalnızca dış teraslarını kullanabiliyordu. Kendisi ve ekibinin söz konusu kafenin sahibi tarafından davet edildiklerini söyleyen Devlet Başkanı, cezayı ödeyeceğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisi, Zelenski’nin beraberindeki Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile Başkan Yardımcısı Sergey Trofimova, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Ukrayna Başhekimi Viktor Lyaşko ve Hmelnitski Valisi Dmitri Gabinet’in de para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Selenski, geçen sene devlet başkanlığı seçimleri sırasında oy pusulasını gazetecilere göstererek kuralları ihlal ettiği için de para cezasına çarptırılmıştı.
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