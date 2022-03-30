Ukrayna, Boğazda görülen mayınlar için Rusya’yı suçladı: 'Bilinçli salınıyor'

Türk karasularında görülen mayın sayısı şu ana kadar iki. Mayınlar etkisiz hale getirildi, tarama çalışmalarıysa sürüyor.







Rusya daha önce Ukrayna’nın Odessa’dan savaş gemilerine karşı bıraktığı mayınların fırtına sonucu çıpalarından koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını duyurmuştu.





Ukrayna tarafıysa söz konusu iddiaları bugün yalanladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusların mayınları 2014’teki Sivastopol işgali sırasında ele geçirdiğini açıkladı.







Bakanlığa göre Rusya mayınları bilinçli olarak salarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna’yı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.