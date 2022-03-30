‘Montrö’ davasında emekli amirallerin yurt dışı yasakları kalktı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çektikleri açıklama sebebiyle haklarında dava açılan ve ‘Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak’ iddiasıyla ceza istenen emekli amiraller hakim karşısına çıktı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.







AÇIKLAMA, ‘FİKİR HÜRRİYETİ’ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ





Emekli amirallerden Ahmet Serdar Akınsel, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin tartıştırmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu açıklamayı yaptıklarını belirtti. Açıklamanın, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Akınsel, suç işleme amacıyla hareket etmediklerini söyledi. Suçlamaların soyut iddialara dayandığını öne süren Akınsel, beraat talebinde bulundu.





Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, dün ve bugün savunma yapanlar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.





NE OLMUŞTU?





Sanıklardan Ali Sadi Ünsal, Arif Vehbi Alpman, Nazım Çubukçu ve Turgay Erdağ dün savunmalarını yapmışlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021’de, bazı emekli amirallerin yayımladığı ‘Montrö bildirisi’ne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, 6 Aralık 2021’de 103 sanık hakkında ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.



