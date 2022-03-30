Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'den dikkat çeken adım: IPhone telefonunuz çalınırsa... /30 Mart 2022 16:46

Apple'den dikkat çeken adım: IPhone telefonunuz çalınırsa...

Teknoloji devi Apple, kayıp olarak bildirilen iPhone'larla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Edinilen bilgilere göre Apple, veri tabanına işlenecek bilgiler ile çalınan iPhone'lar üzerinde hiçbir işlem yapmayacak. Bu cihazlar, Apple'ın yetkili servislerinde tamir bile edilmeyecek.

SHABER3.COM

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, dikkat çeken bir karara imza attığı iddia edildi. Şirket içinden edinilen bir bilgi notuna göre, Apple mağazaları ile yetkili servis noktaları, bundan sonra kayıp olarak bildirilmiş iPhone'lara işlem yapmayacak.

WebTekno'nun haberine göre; Apple'ın GSMA olarak isimlendirdiği küresel çaplı bir veritabanı bulunuyor. Bu veritabanında tüm iPhone'ların seri numaraları tutuluyor ve telefona uygulanan tüm işlemler de buraya kaydediliyor. İşte Apple'ın aldığı yeni karar da tam olarak bu sistem üzerinden çalışacak. 

iPhone sahiplerinin telefonlarının çalındığını ya da kaybolduğunu kolluk kuvvetlerine bildirmeleri durumunda, bu bilgi GSMA'ya kaydedilecek. 

Cihaz sonraki süreçte dönüp dolaşıp bir mağazaya (bazı ülkelerdeki değişim programları için) ya da yetkili servise gelirse, kayıp bildirimi yetkililer tarafından görüntülenecek. Bu bilgiyi alan çalışan, söz konusu iPhone'a hiçbir işlem yapmayacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Apple tarafından alınan karar, Apple desteğinin çalınan iPhone'lardan çekileceği anlamına geliyor ki bu durum özellikle de çalınmış iPhone'lar için önemli bir durum. Zira bu karar ile çalınan bir iPhone hiçbir zaman yetkili servisten hizmet alamayacak. Bu da o cihazın olası arıza durumlarında üçüncü taraf servislerde işlem görmesine neden olacak.

Apple, aldığı kararla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili net bilgi için bir süre daha beklemek gerekecek. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple'den dikkat çeken adım: IPhone telefonunuz çalınırsa... Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:52