Ukrayna bütçesinde olağanüstü belirsizlik

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Denys Shmyhal, fonları denetleyen önemli bir koordinasyon grubuna yazdığı mektupta, finansmanın hemen gelecek ay gerekli olduğunu ve Ukrayna'nın temel bütçe ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.





Bu Mesaj, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki siyasi çekişmeler nedeniyle Ukrayna'nın 110 milyar dolardan fazla mali yardımın ertelenmesi talebinden kaynaklanıyor.





Shmyhal, bu ay Çok Kurumlu Donör Koordinasyon Paneline gönderilen ve Bloomberg News tarafından yayınlanan bir mektupta, "Makroekonomik istikrarı sürdürmek için, Ocak 2024'ten itibaren yeterli, hızlı ve öngörülebilir dış finansman almamız zorunludur" dedi.





Ukrayna Maliye Bakanlığı geçen hafta, 2023'te 42 milyar dolardan fazla dış yardım aldıktan sonra 2024 için finansman ihtiyacının 37,3 milyar dolar olduğunu söyledi.





Başbakan, G7 liderleri tarafından Aralık 2022'de uluslararası finansmanı koordine etmek üzere kurulan MDCP'nin, bütçenin öğretmenler, memurlar ve emekli maaşlarına yönelik ödemelerle çalışır durumda kalmasını sağlayarak acil bütçe ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini söyledi.





Shmyhal, “2024'te hayatta kalma önceliklerini yerine getirmekte zorlanırken, kurtarma ve yeniden inşa projeleri hakkında herhangi bir tartışma yürütmek pek mümkün değil" dedi. Bağışçıların bir sonraki ay yapılması planlanan toplantı öncesinde acilen Ocak ayında da bir toplantı yapmaları gerektiğini söyledi.





Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avro (55,6 milyar dolar) değerindeki AB paketi bu ay Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından bloke edildi ve tartışma gelecek yılın başlarına ertelendi.