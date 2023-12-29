Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna bütçesinde olağanüstü belirsizlik /29 Aralık 2023 16:48

Ukrayna bütçesinde olağanüstü belirsizlik

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Kiev'in önümüzdeki yılın bütçesi konusunda "olağanüstü belirsizlikle" karşı karşıya kaldıklarını bu nedeniyle uluslararası bağışçılarla acil bir toplantı talep ederek ülkenin mali durumu konusunda alarma geçtiklerini bildirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Denys Shmyhal, fonları denetleyen önemli bir koordinasyon grubuna yazdığı mektupta, finansmanın hemen gelecek ay gerekli olduğunu ve Ukrayna'nın temel bütçe ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Bu Mesaj, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki siyasi çekişmeler nedeniyle Ukrayna'nın 110 milyar dolardan fazla mali yardımın ertelenmesi talebinden kaynaklanıyor. 

Shmyhal, bu ay Çok Kurumlu Donör Koordinasyon Paneline gönderilen ve Bloomberg News tarafından yayınlanan bir mektupta, "Makroekonomik istikrarı sürdürmek için, Ocak 2024'ten itibaren yeterli, hızlı ve öngörülebilir dış finansman almamız zorunludur" dedi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı geçen hafta, 2023'te 42 milyar dolardan fazla dış yardım aldıktan sonra 2024 için finansman ihtiyacının 37,3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Başbakan, G7 liderleri tarafından Aralık 2022'de uluslararası finansmanı koordine etmek üzere kurulan MDCP'nin, bütçenin öğretmenler, memurlar ve emekli maaşlarına yönelik ödemelerle çalışır durumda kalmasını sağlayarak acil bütçe ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Shmyhal, “2024'te hayatta kalma önceliklerini yerine getirmekte zorlanırken, kurtarma ve yeniden inşa projeleri hakkında herhangi bir tartışma yürütmek pek mümkün değil" dedi. Bağışçıların bir sonraki ay yapılması planlanan toplantı öncesinde acilen Ocak ayında da bir toplantı yapmaları gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avro (55,6 milyar dolar) değerindeki AB paketi bu ay Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından bloke edildi ve tartışma gelecek yılın başlarına ertelendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna bütçesinde olağanüstü belirsizlik Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:54