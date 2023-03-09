Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’da üst düzey görevden almalar istihbarata uzandı /09 Mart 2023 15:40

Ukrayna’da üst düzey görevden almalar istihbarata uzandı

Kiev yönetimi tarafından geçtiğimiz ay orduda ve hükümet kademesinde başlatılan görevden almalar şimdi de istihbarat birimlerinde devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  Ukrayna İstihbaratı Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Aleksandr Yakuşev’in de olduğu 5 üst düzey ismi görevden aldı.

Başkanlık kararnamesiye görevine son verilen isimler arasında Ukrayna istihbaratı SBU'nun Başkan Yardımcısı Yakuşev, İktisadi Destek Dairesi Başkanı Aleksandr Provotorov ile Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanı İgor Nosko da bulunuyor.
 Ayrıca, SBU Zaporojya Dairesi Başkanı Boris Bezrukiy ile Sumı Dairesi Başkanı Eduard Fedorov’un da görevlerine son veren Zelenski, Sumı Dairesi Başkanlığına Oleg Krasnoşapka’yı getirdi. Ayrıca, SBU Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanlığına da Oleg Hramov’u atandı.
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