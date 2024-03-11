Ukrayna’dan Papa Francis'e ‘beyaz bayrak’ tepkisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, yaptığı sosyal medya paylaşımında asla teslim olmayacaklarını belirtti ve “Bizim bayrağımızın rengi sarı ve mavidir. Bu bizim yaşadığımız öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır asla başka bayrak kaldırmayacağız” dedi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa’nın karşı tarafları aynı kefeye koymaması ve buna da müzakere adını vermemesi gerektiği söyledi ve iyinin yanında yer alma çağrısında bulundu.



Kuleba, Avrupa’nın göbeğinde iki yıl süren yıkıcı savaşın ardından Papa’nın bir milyondan fazla Ukraynalı Katolik’i desteklemek için Ukrayna‘yı ziyaret etmesini umduklarını da söyledi.



Vatikan sözcüsü Ukrayna'nın bu tepkisi üzerine açıklama yaptı. Papa’nın Ukrayna’nın doğrudan teslim olmasından ziyade düşmanlıklara son verilmesi ve müzakere cesareti ile elde edilen bir ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.



Katarık kilisesi lideri Papa Francis geçen ay bir İsviçre yayın kuruluşuna verdiği mülakatta Ukrayna’yı Rusya ile savaşın sona ermesi için müzakere etme cesaretine sahip olmaya çağırmıştı.



Vatikan sözcüsü, Papa’nın yorumlarında Ukrayna tarafından başlatılan barış müzakerelerine atıfta bulunmak için beyaz bayrak terimini kullandığını da söyledi.