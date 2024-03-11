İngiltere'den Almanya'ya Taurus önerisi

Başbakan Scholz Taurus gönderilmesine karşı

Almanya Başbakanı Scholz, 500 kilometre menzile sahip olan Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini, Almanya da savaşa taraf olur endişesiyle reddediyor. Ukrayna'ya en fazla yardım eden ülkelerden biri olan Almanya'nın Taurus füzelerinin gönderilmesini reddetmesi Berlin'de bir süredir tartışılan bir konu. Taurus füzeleri ile ilgili tartışmanın bu hafta içinde de devam etmesi bekleniyor.