Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Genelkurmay'ı rakamları açıkladı; Rus ordusunun kaybı ne kadar? /27 Mart 2022 14:48

Ukrayna Genelkurmay'ı rakamları açıkladı; Rus ordusunun kaybı ne kadar?

Ukrayna savaşı uzadıkça Rus ordusundaki zaiyat da artıyor. Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun kayıplarıyla ilgili son rakamları açıkladı.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 600 askerini, 121 uçağını, 127 helikopterini ve 582 tankını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.Buna göre, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roketatar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi.
 
Rus güçleri 1144 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.
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