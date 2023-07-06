Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirleri değişimi yapıldı /06 Temmuz 2023 16:43

Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirleri değişimi yapıldı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi İdari Başkanı Oleksandr Yermak, 45 Ukraynalı mahkumun geri döndüğünü duyurdu.

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"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Devlet Vergi Servisi ve iki sivilden 45 askerimizi esaretten eve döndürmeyi başardık. Aralarında iki subay, 41 er ve bir çavuş, bir sivil Azakstal Metal Fabrikası çalışanı ve bir kişi de Herson'dan gönüllü. Ağırlıklı olarak Mariupol ve Azovstal fabrikasınını savunucularını geri getiriyoruz. İçlerinde yaralı askerler var. Ayrıca içlerinde Bakhmut, Zaporozhye ve Kharkiv yönleri de dahil olmak üzere Donetsk'ten tarafında savaşmış olanlar var. Her biri birer kahraman" diye yazdı.

Yetkili, yasadışı yollardan alınan iki çocuğun da ( 6 ve 10 yaşlarında) Ukrayna'ya döndüğünü de sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı da 45 savaş esirinin evlerine geri döndüğünü teyit etti. Bakanlık detay vermedi.

samanyoluhaber.com / Moskova
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