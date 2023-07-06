Arda Güler Real Madrid için İspanya'da

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.







Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. 18 yaşındaki oyuncu bugün (perşembe) saat 15.30 sularında Real Madrid'e imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya hareket etti.





REAL MADRID'DEN PAYLAŞIM

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Real Madrid, Twitter hesabından Arda Güler'i paylaştı ve "Hoş Geldin Arda" yazdı.













ARDA GÜLER’DEN VEDA MESAJI

Fenerbahçeye veda eden Arda Güler, “Canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe” dedi.





Arda Güler’in veda mesajı şöyle:





“Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı... Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe.”