Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın afişine bıyık çizen çocuğa 1 yıl 3 ay hapis cezası /06 Temmuz 2023 16:07

Erdoğan'ın afişine bıyık çizen çocuğa 1 yıl 3 ay hapis cezası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişine "eğlence amaçlı" bıyık çizen 16 yaşındaki çocuğa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 40 gün tutuklu kalan liseli çocuk tahliye edildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişine “eğlence amaçlı” bıyık çizen 16 yaşındaki çocuğa “hakaret” suçundan 1 yıl 3 hapis cezası verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  afişine bıyık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve ‘hakaret’ suçundan yargılanan 16 yaşındaki lise öğrencisi M.K’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Liseli genç, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Mersin’de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde evlerinin yakınında yer alan billboardlarda asılı Erdoğan fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan ve hakkında ‘Hakaret’ davası açılan lise öğrencisi M.K, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Liseli gencin cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Sözcü’nün aktardığına göre; afişe bıyık çizildiğinin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarında yoğun bir inceleme ve araştırma başlattı. Kamera incelemesinde kimliği belirlenen M.K, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Çocuk Mahkemesi’nce Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklandı.

Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’nda yaklaşık 40 gün hapis yatan M.K, Mersin Çocuk Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıktı. Duruşmada billboarda mizah amaçlı bıyık yaptığını ve Cumhurbaşkanı’na hakaret amacında olmadığını dile getiren genç tahliye edilmesini istedi. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda M.K’nin, dosya kapsamında yer alan görüntü ve belgelerle ‘Hakaret’ suçunun sabit olduğu hükmüne vararak, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, M.K’nın ceza evinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.
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