Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Tele 1'e Merdan Yanardağ cezası: 7 gün yayın durdurma ve para cezası /06 Temmuz 2023 15:49

RTÜK'ten Tele 1'e Merdan Yanardağ cezası: 7 gün yayın durdurma ve para cezası

RTÜK, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

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Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle kanala yedi gün yayın durdurma ve yüzde beş idari para cezası verdi.

RTÜK Üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser konuyla ilgili açıklama yaptı.

'MADDE ÖZELLİKLE SEÇİLMİŞ'
Taşcı şu ifadeleri kullandı:

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle Tele1'in yedi gün boyunca ekranının karartılması, ayrıca oy çokluğuyla yüzde beş idari para cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca yayın sırasında terörü övme suçu iddiasıyla da Tele1 kanalına yüzde beş idari para cezası ve beş kez de program durdurma cezası verildi. Cezanın dayandırıldığı B bendine baktığınızda, özel olarak seçilmiş, tamamen yayıncının sesini kesmeye, özgür medyayı boğmaya yönelik. Orada Tele1'in yayınındaki sözler belki 6112 yasa içinde pek çok madde yönünden değerlendirilebilirdi. Ama maalesef Üst Kurul'un çoğunluğu B bendini ağırlıklı gördü. Bu özel seçilmiş bir madde. Eğer ceza sadece D bendinden verilmiş olsaydı, Tele1'deki Merdan Yanardağ'ın programı beş kez durdurulacaktı. Oysa bu madde özellikle seçilerek yedi gün, Tele1'in ekranları tamamen kararacak. Mahkeme bu kararı durdurmazsa izleyiciler Tele1'i açtıklarında karşılarında simsiyah bir ekranla karşılacaklar. Tele1'in cezalandırılması gibi görünüyor ama aslında bu halkın cezalandırılması anlamına gelen bir karardır.

Tele1 son bir yıl içinde ilk cezasını 5 Mart'ta ayında almıştı. Bu ikincisi olmuş oldu. Önümüzdeki mart ayına kadar B bendinden bir ceza alırsa Tele1'in iptalinin lisansının iptali gündeme gelecek. Aslında Tele1'in şu an yedi gün ekranı karartılacak ama  yaklaşık altı, yedi ay boyunca RTÜK'ün, Ebubekir Şahin'in kılıcı sallanmaya devam edecek gibi görünüyor.

'TÜM MEDYAYA VERİLMİŞ GÖZDAĞI'
RTÜK üyesi Tuncay Keser de şöyle konuştu:

"Bugün RTÜK ceza yargısının yapmadığını yaparak bir konuşmadan iki suç çıkardı. Ceza yargısı terör örgütü propagandası yapmak maddesinden tutuklama kararı verirken, burada hem terör örgütü övgüsü var hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik. B maddesi özellikle seçilmiş bir madde. Zorlamayla bu madde devreye sokuldu ve hüküm oluşturuldu. Bu suçun doğru tanımlanması ve cezanın orantılı olması gerekliliğine aykırı bir karar oldu. Muhalefet şerhimizi yazacağız. Bu karar haksızdır, orantısızdır. Halkın haber alma hakkına ağır bir darbedir. Umarım yargı bu konuda, basın-ifade özgürlüğünden yana tavır gösterir ve bu cezayı durdurur. Bu tüm medyaya verilmiş bir gözdağıdır."
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