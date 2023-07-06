Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya Merkez Bankası’ndan ruble açıklaması /06 Temmuz 2023 15:49

Rusya Merkez Bankası’ndan ruble açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, rublenin değer kaybetmesi hakkında açıklama yaptı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Ulusal para biriminin zayıflamasının nedenini dış ticaret dinamiklerindeki değişimlerde ve artan bütçe açığı olarak değerlendirme yaptı. 

Nabullina, zayıf bir rublenin bütçeye faydaları hakkında komplo teorilerinin tutarsız olduğunu söyledi.  Rublenin zayıflamasının Rusya için enflasyon yanlısı riskler taşıdığını ve Merkez Bankası'nın kilit orana karar verirken durumu dikkate alacağını kaydetti. Şimdi bu oran %7,5. 

Aynı zamanda mevcut para politikasının da etkili olduğunu söyleyen Nabullina, “Birçok kişi geçen yıl döviz kurunun güçlenmesini koşullara karşı bir zafer olarak algıladı. Ancak bunun hala ihracattaki keskin artış ve ithalattaki düşüşün sonucu olduğunu dürüstçe kabul etmeliyiz” dedi.

Dalgalı döviz kurunu, ekonominin "dış şokları ve değişiklikleri daha kolay absorbe etmesine" izin veren bir avantaj olarak nitelendirdi. Merkez Bankası başkanı, "Bütçenin çıkarları için zayıf bir ruble hakkında komplo teorileri üretmeye gerek yok" dedi. Nabiullina, rublenin hükümet tarafından bütçe çıkarları için kasıtlı olarak zayıflatıldığı bilgisini de yalanladı. Zayıflamada dış ticaret fazlasını azaltmanın yanı sıra artan bütçe harcamaları ve jeopolitik faktörlerden de etkilendiğini kaydetti.

Ruble’de değer kaybı, ikinci haftadır devam ediyor. Özellikle dolar, yedi işlem gününde 5,5 ruble artarak 90,2 rubleye çıktı. Geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro 5,04 ruble ile maksimum 98,28 rubleye yükseldi (Mart 2022'den bu yana zirve yapmış oldu).
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Merkez Bankası’ndan ruble açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:52