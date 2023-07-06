Rusya Merkez Bankası’ndan ruble açıklaması

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ulusal para biriminin zayıflamasının nedenini dış ticaret dinamiklerindeki değişimlerde ve artan bütçe açığı olarak değerlendirme yaptı.





Nabullina, zayıf bir rublenin bütçeye faydaları hakkında komplo teorilerinin tutarsız olduğunu söyledi. Rublenin zayıflamasının Rusya için enflasyon yanlısı riskler taşıdığını ve Merkez Bankası'nın kilit orana karar verirken durumu dikkate alacağını kaydetti. Şimdi bu oran %7,5.





Aynı zamanda mevcut para politikasının da etkili olduğunu söyleyen Nabullina, “Birçok kişi geçen yıl döviz kurunun güçlenmesini koşullara karşı bir zafer olarak algıladı. Ancak bunun hala ihracattaki keskin artış ve ithalattaki düşüşün sonucu olduğunu dürüstçe kabul etmeliyiz” dedi.





Dalgalı döviz kurunu, ekonominin "dış şokları ve değişiklikleri daha kolay absorbe etmesine" izin veren bir avantaj olarak nitelendirdi. Merkez Bankası başkanı, "Bütçenin çıkarları için zayıf bir ruble hakkında komplo teorileri üretmeye gerek yok" dedi. Nabiullina, rublenin hükümet tarafından bütçe çıkarları için kasıtlı olarak zayıflatıldığı bilgisini de yalanladı. Zayıflamada dış ticaret fazlasını azaltmanın yanı sıra artan bütçe harcamaları ve jeopolitik faktörlerden de etkilendiğini kaydetti.





Ruble’de değer kaybı, ikinci haftadır devam ediyor. Özellikle dolar, yedi işlem gününde 5,5 ruble artarak 90,2 rubleye çıktı. Geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro 5,04 ruble ile maksimum 98,28 rubleye yükseldi (Mart 2022'den bu yana zirve yapmış oldu).