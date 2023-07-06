İsveç'te NATO zirvesine günler kala 'PKK kararı'

İsveç'in NATO üyeliği için bugün Brüksel'de yapılması planlanan kritik toplantı ile eş zamanlı olarak İsveç yargısından dikkat çekici bir karar geldi. İsveç yargısı, Stockholm hükümetinin NATO üyeliği talebinin kabul edilmesi için Türkiye'nin baskısıyla onayladığı yeni terör yasası kapsamında ilk kez, PKK ile bağlantılı bir davada İsveç'te yaşayan ve adı açıklanmayan 41 yaşındaki bir kişiyi "PKK'yi finanse etme girişiminde bulunmaktan" suçlu buldu. İsmi açıklanmayan kişi, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.







Kararın, 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesinden önce ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Beyaz Saray'da ağırlamasından sonra alınması da dikkat çekti.







KARARDA NE ÖNGÖRÜLÜYOR?

Stockholm Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, "Bölge mahkemesi, bir Kürt erkeği ağırlaştırılmış haraç teşebbüsü, ciddi silahlı suçlar ve terörizme nitelikli finansman sağlamaya teşebbüsten dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı" dedi. Kararda, "Bu kişinin İsveç'ten de sınır dışı edilmesi ve buraya geri dönmesi yasaklanmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme söz konusu kişiye 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve sınır dışı edilmesini tavsiye etti.







'PKK ÜYESİ OLDUĞU' VE 'HARAÇ İSTEDİĞİ' SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İsveç'in Aftonbladet gazetesinin haberine göre ise Türkiye'den ülkeye giden sanıkla ilgili dava ocak ayında başladı. İddianameye göre bu kişi, Stockholm'ün merkezindeki bir barda, bir çalışandan kendisine dışarıda eşlik etmesini istedi. İddianamede dolu bir tabanca ile bar çalışanını tehdit ettiği ve havaya ateş açtığı iddia edilen kişinin, çalışana PKK üyesi olduğunu öne sürdüğü ve kendisinden haraç istediği ileri sürüldü. 41 yaşındaki sanık iddianamenin terör finansmanı ve haraçla ilgili kısımlarını reddetti. Ancak, silah suçlarını kabul etti.







Savcı Hans Ihrman'a göre, polis soruşturması, 41 yaşındaki kişinin PKK adına hareket ettiği ve paranın terör saldırıları için kullanılacağına dair yakın bir risk olduğu için girişimin ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiği şüphesini destekledi. Hans Ihrman Dagens Nyhete gazetesine yaptığı açıklamada "Bu kişi Stockholm'de, İsveç'te dolaştı ve çeşitli işletme sahiplerini para toplama etkinliğiyle bağlantı kurabileceğimiz insanlarla birlikte ziyaret etti" ifadelerini kullandı.





İsveç ve Finlandiya, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi. Türkiye, İsveç'ten PKK'ye sempati duyanlara karşı daha sert davranmasını ve terörizm faaliyetlerine karıştığı öne sürülen kişilerin Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyordu.