Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna, muhtemel Rus işgaline hazırlanıyor /27 Aralık 2021 11:16

Ukrayna, muhtemel Rus işgaline hazırlanıyor

Ukrayna, potansiyel Rus işgaline karşı sivillere muharebe eğitimi veriyor

SHABER3.COM

Ukrayna'da binlerce gönüllü sivile, olası bir Rus işgali durumunda ülkeyi korumaları için muharebe eğitimi verildiği belirtildi.

New York Times'ın haberine göre eğitimi hükümet ve özel milis gruplar veriyor. Programların, ülkenin potansiyel bir Rus işgaline karşı oluşturduğu stratejik savunma planının bir parçası olduğu belirtildi. 

Potansiyel bir işgal girişiminde Ukrayna ordusuna çok yük binmesi durumunda eğitim almış bu sivillerin savaşı sürdürmesi planlanıyor.

Ukrayna'nın kendi generalleri, Rusya'nın tam teşekküllü bir işgal başlatması durumunda ülkenin ordusunun kazanma şansının çok düşük olduğunu söylemişti. New York Times'ın aktardığına göre Ukrayna, bu sebeple ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaşlarından dersler çıkardı. Bu savaşlarda ABD ordusunun ciddi üstünlüğüne rağmen gerillalar savaşı sürdürmüştü. 

Klinik araştırmalarda çalışan bir doktor olan Marta Yuzkiv, gönüllü olma kararıyla ilgili olarak, "Güçlü bir ordumuz var, ama Rusya'ya karşı savunma yapacak kadar güçlü değil. Olmayacağını umuyorum ama eğer işgal edilirsek, ulusal bir direniş haline geleceğiz" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

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