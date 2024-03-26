Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Rusya'nın çıkarma gemisini vurdu /26 Mart 2024 17:24

Ukrayna, Rusya'nın çıkarma gemisini vurdu

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Kırım'daki Rus donanmasına saldırı düzenledi; çeşitli gemiler ve tesisler hedef alındı.

SHABER3.COM

Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Dmitriy Pletençuk, Ukrayna ordusunun 24 Mart'ta Kırım'daki Rus donanmasına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili yerel basına açıklamalarda bulundu.

Pletençuk, 24 Mart Pazar günü Kırım'a düzenlenen saldırıda "Yamal" ve "Azov" çıkarma gemileri ile "Konstantin Olşanskiy" gemisine saldırı düzenlediklerini belirtti. "Konstantin Olşanskiy" gemisinin hasar aldığını ve şu an için savaş görevi için uygun olmadığını iddia etti. Pletençuk, söz konusu çıkarma gemisinin 2014 yılında Ruslar tarafından ele geçirildiğini ifade etti.

Ayrıca Pletençuk, Ukrayna ordusunun 24 Mart Pazar günü gerçekleştirdiği saldırı sırasında Kırım'da bulunan Rus donanmasına ait "Ivan Khurs" keşif gemisinin de hedef alındığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Dairesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da, Ukrayna ordusunun 24 Mart'ta Karadeniz'deki Rus Deniz Kuvvetleri'ne saldırı düzenlediği ve Kırım'daki Rus donanması ile çeşitli askeri altyapılara saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin Sivastopol'daki büyük çıkarma gemileri "Yamal" ve "Azov" ile iletişim merkezi ve Rus Karadeniz Filosu'nun çeşitli altyapı tesislerini başarıyla hedef aldığı ifade edildi.

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