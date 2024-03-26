Krefeld'de Geleneksel İftar Buluşması Integral e.V. nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Belediye Başkanı Frank Meyer ve yerel toplumunun önde gelen isimlerinin katılımıyla zengin bir program düzenlendi.





Krefeld'in Oberbürgermeister'i Frank Meyer, Yeşillerin Belediye Başkan adayı olarak iftar davetine katılırken Krefeld'in yerel belediye başkanı eşiyle, Hochschule Krefeld'in Rektörü eşiyle, Emniyet Müdürü ve Steuerberater'lerle birlikte olmak üzere toplam 55 kişilik bir katılımcı grubuyla bir araya geldi.





Integral e.V. yönetim kurulu başkanı Mustafa Şahin, bu tür geleneksel organizasyonların daha da geliştirilerek devam ettirileceğini vurguladı. Şahin şu anda 106 Integration Kursu öğrencisi bulunduğunu, çocuk bakımı ve yeni kurslar gibi hizmetlerin planlandığı ifade etti.





Belediye Başkanı Meyer ise, programa 2008'den beri katıldığını ve eski başkanları unutmadığını belirtti. Ayrıca, Integral'in güvenilir bir kurum olduğunu vurgulayarak, Krefeld'deki büyük bir açığı kapattığını ve Integration kurslarının çok başarılı olduğunu dile getirdi. Başkan, desteklerinin devam edeceğini belirterek, dernek başkanı Şahin'e de ayrıca teşekkür etti.





Programda bir konuşma yapan Dr. Hasan Darcan ise, Türkiye'deki üniversite görevinden ve sürecin zorluklarından söz etti. Türkiye’den yeni gelen insanların sıcak karşılamasından ve desteklerden bahsederek, "Sizlerin sayesinde hayata tutunduk ve yeni işime başladım" dedi. Genel olarak, bu buluşmanın çok güzel bir ortam sağladığı belirtildi.







