Anketten dikkat çeken sonuç: İmamoğlu, Erdoğan'la yarışsa bile kazanıyor!

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerine kitlenmiş durumda. Seçim yaklaştıkça kollarını sıvayan adaylar, çalışmalarını sürdürüyor.





Sonucu merakla beklenen İstanbul seçimleri için, seçime 5 gün kala MetroPOLL’den dikkat çeken veriler geldi







“Ekrem İmamoğlu’nu rakibinin Murat Kurum yerine AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olsaydı oyunuzu kime verirdiniz?” sorusuna cevaplayanların yüzde 40,8’i oyunu İmamoğlu’na yüzde 38, 6’sı ise Erdoğan’a vereceğini belirtti.







Mevcut belediye başkan adayları üzerinden yapılan ankette ise, katılımcıların yüzde 39,2’si İmamoğlu’na, yüzde 30,4’ü ise Kurum’a oy vereceğini belirtti.







Ankette, DEM Parti adayı Meral Daniş Beştaş yüzde 3.2 oy alırken, Yeniden Refah’ın adayı Mehmet Altınöz 2,4, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu 2,0, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu 1,6, Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller 1,1 oy alıyor.







KARARSIZLAR DAĞITILINCA

Kararsızların dağıtıldığında ise rakibine yüzde 10 fark atan İmamoğlu, 47,9 alıyor. Kurum'un oyu ise 37,2 olarak ölçüldü.







Kararısız, protesto oy kullanacak veya soruyu cevapsız bırakan seçmen oranı ise yüzde 18,1









