Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna: Rusya'nın darbe girişimi engellendi /02 Temmuz 2024 16:47

Ukrayna: Rusya'nın darbe girişimi engellendi

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin açıklamasında, 'Rusya adına çalışan ajanlar' olarak tanımlanan bir grubun düzenlediği darbe girişiminin engellendiği ileri sürüldü.

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), parlamento binasını ele geçirmeyi hedefleyen bir darbe girişiminin önlendiğini açıkladı. Kiev yönetimi, Rusya’yı suçladı. SBU, Telegram kanalından yaptığı açıklamada dört kişinin tutuklandığını ve haklarında dava açıldığını belirtti. Ukrayna yönetiminin 'Rusya adına çalışan ajanlar' olarak tanımladığı grubun ülkenin başkenti Kiev’de bir ayaklanma çıkarmayı planladıkları iddia edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre SBU sözcüsü Artem Dekhtyarenko, “Planlanan kargaşayı dikkat dağıtıcı bir unsur olarak kullanan zanlılar daha sonra parlamento binasını ele geçirmeyi ve çalışmalarını engellemeyi umuyorlardı” dedi. Güvenlik Servisi, gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat, suçlarını belgeleyen kayıtlar ve çeşitli bilgisayar ekipmanları da dahil olmak üzere suç faaliyetlerine ilişkin kanıtlar bulunduğunu bildirdi. Gözaltına alınan kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor.

Kiev yönetiminin iddiası, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'yı ziyaret ettiği bir dönemde geldi. Orban, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
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