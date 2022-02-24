Ukrayna saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama





- Bir takım kısıtlamalar olacaktır, bizim de hükümet açısından bir kontrolümüz olması gerekiyor. Ancak bunu mesafe ile yapabileceğimizi düşünüyoruz. Buradaki jeopolitik riskleri ön görmemiz mümkün değil. Haklısınız, istikrar talep ediyorsunuz. İrtibat halinde kalmalıyız.





- Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar.





- Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık





- Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka imkan yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından ilk kez açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Bizi bu sistemden dışarı itmeyin. Siyasetten dolayı bazı kısıtlamalar olacaktır. Size bir çağrı yapıyorum lütfen neler olduğunu anlayın" dedi.- Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz çünkü biz de bu ekonomiye dahiliz. Ortaklarımız bunu anlamalı diye düşünüyorum. Bizi bu sistemden dışarı itmeyin. Siyasetten dolayı bazı kısıtlamalar olacaktır. Size bir çağrı yapıyorum lütfen neler olduğunu anlayın.