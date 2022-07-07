Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna, Türkiye’ye nota verdi /07 Temmuz 2022 13:10

Ukrayna, Türkiye’ye nota verdi

Kiev yönetimi, Rus gemisinin serbest bırakılmasıyla ilgili bilgi vermesi için Türkiye’nin Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

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Ukrayna’nın geçen haftalarda Türkiye’ye “Ukrayna’nın tahıllarını taşıyan Rus gemilerine el koyun” çağrısı sonrasında Rusya bandıralı gemi Zhibek Zholy, Sakarya’nın Karasu açıklarına gelmişti.

Tahıl yüklü gemi bu sabah konum vericisini kapatarak bölgeden ayrılırken bu gelişme Ukrayna’nın tepkisini çekti.

‘Zhibek Zholy’ gemisi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak Karadeniz’e açıldı.

Yükünü boşaltmadan limandan ayrılan geminin, Rusya’ya geri döndüğü öne sürüldü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa davet edildiği duyuruldu.

“Bu kabul edilemez durumu açıklaması için davet ettik” diyen yetkili Twitter üzerinden “Ukrayna’dan çalınan tahılları taşıyan geminin Türkiye’nin Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesini üzüntüyle izledik” dedi.
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