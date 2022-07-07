Samanyolu Haber /Gündem / Daha önce Erdoğan'a kasa fırlatan esnaf, davul zurna eşliğinde dükkanını kapattı /07 Temmuz 2022 13:28

Daha önce Erdoğan'a kasa fırlatan esnaf, davul zurna eşliğinde dükkanını kapattı

Mersin'de bir esnaf ekonomik kriz nedeniyle isyan etmiş, açtığı pankart ve fırlattığı kasa nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda önceki yıllarda Erdoğan hayranlığı ile bilen esnaf bu kez de dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı.

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Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kasa fırlatan Mersinli esnaf yine dikkat çeken bir protestoyla gündemdeydi. Ekonomik krize yenik düşen esnaf, dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı. 

Mersin'de polisler tarafından, “Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” yazılı pankartı asması engellenen esnaf Oktay Avcu, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak “Ecevit’e kasa atanlar bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor” demişti.

Eylem sonrası gözaltına alınan esnaf, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Avcu, bu kez de davul zurnayla dükkanını kapattı.
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