Samanyolu Haber /Gündem / Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılara polis şiddeti /07 Temmuz 2022 13:37

Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılara polis şiddeti

Görev başında katledilen doktor Ekrem Karakaya için sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı. İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis, biber gazıyla müdahale etti.

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi üzerine İstanbul Çapa’da yürümek isteyen doktorlara polis müdahale etti.

Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde dün bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.


İstanbul’da tabip odasının çağrısıyla bugün saat 09:00’da hastanelerde toplanıldı. Saygı duruşundan sonra 15 dakika sessiz oturma eylemi yapıldı.

Daha sonra saat 12:30’da İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi girişinde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları oradan Çemberlitaş’daki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürümek istedi. Ancak polis sağlık çalışanlarına biber gazıyla saldırdı.

Doktorlar, biber gazından etkilenen bir polis memuruna da müdahale etti.
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