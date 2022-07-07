Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılara polis şiddeti

Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde dün bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.









İstanbul’da tabip odasının çağrısıyla bugün saat 09:00’da hastanelerde toplanıldı. Saygı duruşundan sonra 15 dakika sessiz oturma eylemi yapıldı.





Daha sonra saat 12:30’da İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi girişinde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları oradan Çemberlitaş’daki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürümek istedi. Ancak polis sağlık çalışanlarına biber gazıyla saldırdı.





Doktorlar, biber gazından etkilenen bir polis memuruna da müdahale etti.