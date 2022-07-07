Samanyolu Haber /Gündem / Konya'daki doktor cinayeti nedeniyle TTB'den grev kararı /07 Temmuz 2022 13:07

Konya'daki doktor cinayeti nedeniyle TTB'den grev kararı

Konya'da kardiyolog Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği iki gün grev kararı aldı.

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Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan kardiyolog Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2 gün grev kararı aldı.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda Ekrem Karaya'nın görevi başında katlediği belirtilerek, şiddete karşı 7-8 Temmuz'da greve gidileceği bildirildi.

Ekrem Karakaya hastanedeki odasında, bir başka hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karakaya meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti. Saldırgan Akçay da cinayet sonrası intihar etmişti. Akçay'ın bir ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için bu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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